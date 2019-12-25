Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

25.12.2019 08:51 - Güncelleme: 25.12.2019 08:51

Milyonlarca emeklinin maaşı, önümüzdeki ay enflasyona göre artacak. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayıından itiraben alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Maaşın yüzde 4’ü-yüzde 5’i oranındaki ek ödemenin tutarı da, yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ‘Ek ödeme en az yüzde 8 olsun’ diyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net 1125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Oran yüzde 8’e çıkarsa, ek ödeme tutarı 90 liraya çıkacak. En yüksek maaş 452 liraya ulaşacak.

(Güneş)