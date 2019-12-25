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Ekonomi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri ocak ayında artacak. SSK ve Bağ-Kur’lunun ocak zammı netleşirken, TÜED’den ek ödeme oranı yüzde 4-5’ten, en az yüzde 8’e çıksın’ çağrısı geldi. Talep hayata geçerse emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. Ödemeler 90 ile 452 lira arasında değişecek.

25.12.2019  08:51 - Güncelleme: 25.12.2019  08:51
Milyonlarca emeklinin maaşı, önümüzdeki ay enflasyona göre artacak. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayıından itiraben alacak.
 
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Maaşın yüzde 4’ü-yüzde 5’i oranındaki ek ödemenin tutarı da, yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ‘Ek ödeme en az yüzde 8 olsun’ diyor.
 
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net 1125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Oran yüzde 8’e çıkarsa, ek ödeme tutarı 90 liraya çıkacak. En yüksek maaş 452 liraya ulaşacak.
 
(Güneş)

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