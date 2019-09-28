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Emekliye 650 TL zamlı ikramiye müjdesi

Ekimde Meclis’e sunulacak ek gösterge düzenlemesiyle memur emeklisinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeleri de en az 20 bin lira artacak.

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Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Söz konusu düzenlemeyle ilgili taslağın Meclis’in açılmasıyla masaya  gelmesi bekleniyor.
 
Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak.
25 YIL HiZMETTE 21 BiN TL FARK
 
25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak.
 
(Güneş)

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