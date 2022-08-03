Temmuz ayında uygulanan 42.35 oranındaki emekli zammının ardından bankaların emekli promosyonu yarışı kızıştı. Geçtiğimiz hafta emekli promosyonunda güncelleme yaparak 5 bin liraya çıkaran bazı bankalar yeni bir adım daha atarak bu rakamı 7 bin liranın üzerine taşıdı. Garanti Bankası dün yaptığı açıklamayla en yüksek nakit promosyon ücreti veren banka oldu.

REKABETE GİRDİLER

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Garanti "yakınını getir" kampanyasıyla her bir emekli yakını için de 250 TL ilave ödeme yapacak. Banka 1-31 Temmuz arası sözleşme yenileyenlere fark tutarını otomatik güncelleyerek bu ay içinde ödeyeceğini de açıkladı. Akbank ise emekli maaşına 7.000 TL'lik nakite ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaya başladı. Bu iki bankanın attığı adımın ardından rekabetin kızışması bekleniyor. Halen kamu bankaları dışında özel bankaların önemli bir kısmı 5 bin lira promosyon veriyor. bankalar ayrıca nakit promosyonun yanında emekli yakınını getirene, fatura talimatı verene de ek ödeme, para-puan ve uygun faiz oranıyla kredi gibi çeşitli olanaklar da sağlıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde bankalar, aylıklarını kendi şubelerine transfer eden emeklilere promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılırken, bu süreyi henüz doldurmamış ancak bankasını değiştirmek isteyen emekliler de mevcut bankasından çıkış yapmak için aldığı promosyonun farkını verip hesabını kapatabiliyor. Yeni emekliler ise banka tercihi yapmazsa emekli maaşı SGK tarafından direkt Ziraat Bankası'na yatıyor.

YASAL ZORUNLULUK 750 LİRA!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Normalde bankalar kanunen belirlenmiş olan ve 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapmak zorunda. Ancak birçok banka bu rakama "ek promosyon" ekleyerek müşteri çekiyor.

BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ (TL)

Banka En yüksek*

Garanti: 7.250

Akbank: 7.000

Yapı Kredi: 5.000

İş Bankası: 5.000

Denizbank: 1.000

ING Bank: 5.000

Türkiye Finans: 5.000

Şekerbank: 2.000

Kuveyt Türk: 2.000

Fibabank: 750

TEB: 5.500

QNB Finansbank: 5.000

Ziraat 750

Vakıfbank 750

Halkbank 750

MAAŞ PROMOSYONU İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Bugüne kadar hiç promosyon almamış veya maaşını taşımak isteyen emeklilerin, çalışmak istedikleri banka şubesi, ATM veya mobilden başvurması gerekiyor.

Banka ilk başvuru yapana veya emekli maaşını taşıyana 3 yıllık taahhütname imzalatarak promosyonu ilk maaşla birlikte yatırıyor.

Promosyon aldığı halde düşük kalanların da aynı yolu izlemesi gerekiyor. Bankaya başvurup "güncelleme" isteyenlere maaşına göre bankanın vadettiği promosyon "kesintili" ödeniyor.

Örneğin 3 yıllık sözleşmeyle 1500 lira promosyon alan bir emekli şayet imza attığı tarihin üzerinden 1 yıl geçmişse 1000 lirası kesiliyor. Yeni promosyon ücreti olan 7250 lira hesabına 6.250 lira olarak yatıyor.

Maaşın taşımak isteyenlerin ise öncelikle çalıştığı bankayla ilişkisini sonlandırıp promosyon blokesini kaldırması gerekiyor. Bunun için eğer taahhütname süresi dolmamışsa bankadan alınan promosyon ücretinin, kalan süre hesaplanarak iade edilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı bankalar şayet eksi bakiyeniz varsa onun da kapatılmasını istiyor.