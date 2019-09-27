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Emekliye ek ödeme müjdesi

Ocakta emeklilerin aylıklarıyla ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca maaşlarda yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödemenin, yüzde 8’e yükseltilmesi gündemde.

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Emeklilerin gözü ocak zammında. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası’nın tahminine göre SSK ve Bağ-Kur’luların zammı yüzde 8.46, memur emeklilerinin ise yüzde 3.46 enflasyon farkıyla yüzde 7.46 olacak. Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 8.52, memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor. Ocakta maaşlar artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Ayrıca ek ödeme oranlarının artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, “Oran en az yüzde 8 olmalı” diyor. 
 
(Güneş)
 
 

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