Emekliye ek ödeme ücreti kaç para? 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon ikramiye hesaplama zam oranı ne kadar?Vatandaşlar, “emekliye ek ödeme ücreti kaç para” sorusunu soruyor. Bu zamanlarda bankalar, emeklileri promosyon ile bünyesine katma yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşlarının artması bekleniyor. Emekliler, “2019 SGK SSK Bağ-kur emekli maaşı promosyon ikramiye hesaplamanın nasıl yapıldığını sorguluyor. Promosyon ikramiye hesaplamada zam oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, “Emekliye ek ödeme ücreti kaç para, 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon ikramiye hesaplama zam oranı ne kadar?” sorularının yanıtı…

EMEKLİ MAAŞINA PROMOSYON İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Bankalar, emeklileri promosyon ile kapma yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi konuşuluyor. Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel imkanlar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardığı görülüyor. Ayrıca emekli olmuş müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için ek 100 lira veren bankalar da mevcut. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

BİN LİRA OLMASI GÜNDEMDE

Bankalar, emeklileri promosyon ile kapma yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi konuşulan konular arasında.

ORAN ARTIYOR

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, eğer oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

GELİRLER ARTACAK

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 8-9'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Mayısta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor.

Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına temmuzda zam yansıtılırken 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

17-28 Şubat: Maaşı bin liranın altında olanlara seyyanen artış yansıtılacak.

21-27 Mayıs: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.

3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak.

17-26 Temmuz: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak.

25-28 Temmuz: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.

5-9 Ağustos: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

2019’da emekliye destek yağacak. Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor.

1- HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

2- 368 LİRA EK ÖDEME

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

3- SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.