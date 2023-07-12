Emekliye ek zam son dakika: 2023 Temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak?

2023 Temmuz SSK emekli zammı için gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı. Emekliye ek zam son dakika refah payı ile birlikte kök aylıklara yüzde 25 artış yapılacak. Buna göre 2023 Temmuz SSK emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekliye ek zam ile ilgili son dakika haberinin detayları

2023 TEMMUZ SSK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenen memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,55, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise 19,77 oldu. Memurlara enflasyon farkı oranına ek olarak seyyanen zam verilirken, emeklilere refah payı kapsamında ek zam yapıldı.

Emekliye ek zam son dakika SSK maaş zammı yüzde 25 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammına ilişkin yaptığı açıklamada "Emeklilere sözümüzü tuttuk. Zam oranını yüzde 25'e çıkararak emeklileri enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullandı.

Yeni zamla en düşük memur emeklisinin 7 bin 901 lira olan emekli aylığı yüzde 25 zamla 9 bin 876 liraya çıkarıldı.

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA BELLİ OLDU!



Emekliye ek zam kapsamında yapılan çalışmalar tamamlandı. Ay başında açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Memurlara enflasyon farkının yanı sıra 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılırken, emekliye ek zam için çalışmalar tamamlandı. Son dakika haberine göre emeklilere refah payı olarak verilen ek zam belli oldu.

Yaklaşık 16 milyon emekliye ek zam son dakika refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak açıklandı.

Bağ-Kur, SSK ve çiftçi emeklilerinin maaşına yüzde 17.55 ve 19.77 olan enflasyon oranlarının yanı sıra ek zam kapsamında refah payının da eklenmesiyle yüzde 25'e çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Ek zamla birlikte en düşük memur emeklisinin 7 bin 901 lira olan maaşı yüzde 25 zamla 9 bin 876 liraya çıkarıldı.



Genel Kurul, Memur ve emekli maaş zammına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalaşması için mesai yapacak. Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifinin ise bugün mecliste görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.