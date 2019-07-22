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Emekliye en az 1675 lira... İşte yeni taban maaşlar

TÜİK’in verileriyle Temmuz zammını öğrenen emekliler, yeni maaşlarını almaya başladı. SSK emeklileri geçen hafta zamlarını maaşlarında görürken, Bağ-Kur emeklileri bu hafta yeni aylıklarına kavuşacak. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı bin 675 liraya çıkacak.

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12.3 MILYON emeklinin maaşı değişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ilk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri geçen hafta ödenmeye başladı. İlk ödemeler SSK emeklilerine yapıldı. SSK emeklileri 26 Temmuz’a kadar zamlı maaşlarını almaya devam edecek. 

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Bağ-Kur emeklileri ise 25-29 Temmuz’da yeni aylıklarını cebine koyacak. Memur emeklilerine ise önümüzdeki günlerde zam farkları yatırılacak. Yılın ikinci zammının açıklanması ile en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı. Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ-Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı. SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000 sonrasında emekli olanlarda bin 181 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 522 liraya çıktı.

(Takvim)

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