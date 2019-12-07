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Emekliye en az 2 bin 641 TL

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor. 2 milyon memur emeklisine Ocak’ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.71 enflasyon farkı çıktı. En düşük maaş buna göre 2 bin 641 liraya yükselirken, Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak.

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Maaşlara Ocak’ta yüzde 4’lük zamma ilaveten, 2019’un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark da yansıtılacağı için, memur emeklileri verileri yakından izliyor. TemmuzKasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Buna göre, memur emeklilerine yüzde 0.71 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4.71’e ulaştı.

Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4.71 artışa göre 2 bin 641 liraya ulaşacak. Emekliler, kesin zam oranını 3 Ocak’ta öğrenecek. Maaşını 1-5 Ocak arasında artış yansıtılmadan alacak olan memur emeklileri, zam farkını ise ay içerisinde hesabında görecek. Zam farkının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

(Takvim)

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