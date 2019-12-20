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Ekonomi

Emekliye en az 2.656 TL maaş

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı şekilleniyor. Tahminler gerçekleşirse en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 656 lira 30 kuruşa ulaşacak.

20.12.2019  08:49 - Güncelleme: 20.12.2019  08:49
Ocak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri için de zam ayı olacak. Memur emeklilerinin maaşlarına, memurlar gibi yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
 
Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Buna göre ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71’e ulaşacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre de zam oranı, yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29’a ulaşacak. 
 
 
FARK YATIRILACAK 
 
Bu oran, maaşlara en az 133 lira artış getirecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruş. Bu maaş, eğer artış yüzde 5.29 olursa, 2 bin 656 lira 30 kuruşa ulaşacak. Memur emeklileri, farklarını maaşlarından sonra alacak. 
 
(Güneş)

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