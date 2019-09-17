27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,734
  • 6,3167
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Emekliye en düşük 2.151 lira maaş

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocakta yüzde 8.52’lik zam alacak. Buna göre en düşük maaş, esnafta 1.817, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 151 liraya çıkacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emeklilerin ocak zammına ilişkin yeni ipucu, Merkez Bankası’nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96’lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu. Buna göre, emeklilerin ocak zammında belirleyici olacak 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek. 
 
 
NASIL DEĞİŞECEK? 
 
Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş, esnaf emeklilerinde 1.675 liradan 1.817 liraya çıkacak. 1.249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da 1.355 liraya ulaşacak. 
 
 
YÜZDE 8.46 OLACAK 
 
SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.282 liraya yükselecek. Merkez Bankası’nın 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.90. Bu tahmine göre 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak. Emekliler kesin oranı, 3 Ocak’ta öğrenecek.
 
(Güneş)

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li Kulp Belediyesi'nde görevlendirme

HDP'li Kulp Belediyesi'nde görevlendirme

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Kartal’da değişim sancısı

Kartal’da değişim sancısı

Konfetiden ilham alıp yaptılar!

Konfetiden ilham alıp yaptılar!

'ABD buna müsaade etmeyecek'

'ABD buna müsaade etmeyecek'

Kadıköy'de hareketli anlar: Cadde ablukaya alındı

Kadıköy'de hareketli anlar: Cadde ablukaya alındı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Buzullar içinde ‘Karizmatik’ Ejderha bulundu

Buzullar içinde ‘Karizmatik’ Ejderha bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA