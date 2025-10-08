İSTANBUL 18°C / 13°C
  • Ekonomi
  Emekliye ev kiralamadı, cezadan kaçamadı... Bakanlık fırsatçılığa geçit vermiyor
Ekonomi

Emekliye ev kiralamadı, cezadan kaçamadı... Bakanlık fırsatçılığa geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde 'emekliye kiralık değildir' ibaresiyle yayımlanan konut ilanıyla ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uyguladı. Öte yandan ilanda yer alan' Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz.' ibaresi de dikkatlerden kaçmadı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 09:18
Emekliye ev kiralamadı, cezadan kaçamadı... Bakanlık fırsatçılığa geçit vermiyor
Emeklilere yönelik ayrımcılık yaparak bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle ilan veren emlak işletmesine idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanıyla ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik işlem yapıldığı duyuruldu. İnternette yayım yapan bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanına dikkati çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarını da yakından takip ederek gerekli cezaları kesiyor.

