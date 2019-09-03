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Emekliye faizsiz kredi fırsatı

SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçerse, bu destek tüm emeklilere verilebilecek. Geri ödeme de taksitle olacak.

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Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
 
YAYGINLAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
 
Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans çekebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek.
 
ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI KADAR OLUYOR
 
Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.
 
BANKALARDAN ÖZEL ORANLAR
 
ZİRAAT BANKASI: Maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan emeklilere, ‘Emeklinin Artısı Kredi Paketi’ ile konut ve tüketici kredisi veriyor. Buna göre yüzde 0.99 faizle 100 bin liralık konut kredisi alınabiliyor. Tüketici kredisinde faiz oranı 1.49.
 
AKTİFBANK: Maaşını PTT’den alan emeklilere özel ihtiyaç kredisi hazırladı. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere, kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuluyor. 60 bin liraya varan kredilerin başvuruları PTT merkezinden yapılabiliyor. Faiz oranı yüzde 2.45 olarak uygulanıyor.
 
ŞEKERBANK: Emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel koşullarda ihtiyaç kredisi sunan banka, yüzde 1.69’dan başlayan faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi veriyor. 60 aya kadar vade imkanı sağlayan banka, kredi tahsis ücreti de almıyor.
 
DENİZBANK: Banka müşterisi olan emeklilere, kredilerinde faiz indirimi imkanı sağlıyor. Ayrıca aylık ya da 3 ayda bir maaş alanlara özel ‘Emekli Kredisi’ ve tüm kredi borçlarını tek bir yerde toplamak isteyenler için ‘Transfer Kredi’ kampanyalarıyla farklı seçenekler sunuyor.
 
ING: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 60 ay yüzde 1.49’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.
 
PTT BANK: Birçok kişi tarafından tercih edilen PTT kredileri emekliler için en uygun krediler arasında. Bu krediden yararlanmak için 80 yaşın üzerinde olmamak ve aylık gelirin kredi taksitlerinin yüzde 50’sinden düşük olmaması şartı aranıyor.
 
(Güneş)

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