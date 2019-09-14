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Emekliye Ocak zammı müjdesi

Merkez Bankası’nın son raporundan, 2019 için % 13.96 enflasyon tahmini çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı % 8.52 9.00 olacak.

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Bu yıl iki kez zam, iki kez de ikramiye alan emeklilerin gözü şimdiden ocak artışına çevrildi. Zamda 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. İkinci 6 aylık döneme ilişkin, şu ana kadar 2 veri (temmuz-ağustos enflasyonu) belli olurken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 çıktı. Buna göre, 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yüzde 8.52 olacak. Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıklamıştı. Bu tahmin ise 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Kesin oran için 4 aylık enflasyon verisi kaldı.
 
MEMURA 3.52 FARK
 
Memurlar ve memur emeklileri, 2019’un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5’i aşarsa ocakta fark alacak. Yüzde 4’lük zamma ilaveten, Merkez Bankası’nın tahminine göre yüzde 3.46, beklenti anketine göre ise yüzde 3.52 enflasyon farkı olabilecek.
 
(Güneş)

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