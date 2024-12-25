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Ekonomi

Emekliye yeni yıl müjdesi: Zam oranı belli oluyor!

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler enflasyon rakamları için TÜİK'ten gelecek olan açıklamaya çevrildi. 2025'in başında yapılacak olan zam oranları belirleniyor. En düşük emekli maaşı için yeni sınır konuşuluyor.

25 Aralık 2024 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Emekliye yeni yıl müjdesi: Zam oranı belli oluyor!
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Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler Aralık enflasyon verilerinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın son verilerini açıklamasıyla birlikte, Ocak ayında uygulanacak rakam netleşecek.

2025 yılına yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek düzenlemeler gündemde. Hükümetin, özellikle düşük gelirli emeklilere yönelik ek destek paketleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Temmuz 2024'te yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni oranla birlikte bu rakamın 14.000 TL veya üzeri seviyelere çıkabileceği tahmin ediliyor. Refah payı eklenmesi halinde bu miktarın daha da artabileceği belirtiliyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DEVREYE GİRİYOR

Memur emeklilerinin maaş artışı ise, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre şekillenecek. Uzmanlar, bu gruptakilere %15-20 arasında bir artış öngörüyor. Aralık enflasyonunun kesinleşmesiyle oranlar netleşecek.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ARTIŞ GÜNDEMDE

Sadece enflasyon farkına dayalı bir artışla yetinilmemesi, ek düzenlemelerin devreye alınması bekleniyor. Hükümet, refah payı veya seyyanen zam seçeneklerini de değerlendiriyor. Bu düzenlemelerle maaşların daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranında enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor. TÜİK'in Temmuz-Aralık dönemine ait verileri açıklamasıyla, zammın temel oranı netleşecek. Özellikle 6 aylık enflasyon farkı, maaşlara doğrudan etki edecek.

OCAK AYINDA YENİ MAAŞLAR HESAPLARDA

Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayında almaya başlayacak. Resmi açıklamaların yılın ilk günlerinde yapılması bekleniyor.

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