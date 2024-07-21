Emekliye zam farkı 3,7 milyon kişiyi kapsayacak! Tarih netleşiyor

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması kararı önümüzdeki hafta yasalaşacak. Böylece temmuza ait zam farkının ise ağustos ayında ödenmesi bekleniyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi teklifi kabul edildi. 3.7 milyon emeklinin yararlanacağı düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 3 milyon 703 bin emekliye zam farklarının ağustosta yatırılması planlanıyor. Diğer yandan düzenleme içerisinde iki değişiklik daha var. İlki kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılması ikincisi ise EYT'li emeklilere uygulanan teşvikin kaldırılması.

ZAM ALMAYAN KALMAYACAK

Emekli aylıklarının tutarının 10 bin liradan düşük olması halinde Hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanması uygulaması halihazırda yürürlükte. Bu çerçevede 3.7 milyon emekliye hak ettiği emekli aylık tutarı 10 bin liranın altında olmasına rağmen 10 bin lira emekli aylığı ödeniyor. İşte bu tutar Meclis gündemindeki düzenleme hayata geçtikten sonra 12 bin 500 liraya yükselecek. Bu sayede 3.7 milyon emeklinin hiç zam almama ya da yüzde 24.7'den düşük zam alma riski ortadan kalkacak. Bu arada 7 bin 710 liranın altında kök aylığı olan emekliler düzenleme hayata geçmeseydi hiç zam almamış olacaklardı. Kök aylığı 7 bin 710 lira ila 9 bin 610 lira arasında olan emekliler ise yüzde 24.7'den düşük zam alacaklardı. Düzenleme hayata geçtikten sonra kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olan emeklilere temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira ödeneceği için haziran ayına göre yüzde 25 zam almış olacaklar.

İLK HAFTA YATIRILACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın 17'si ila 28'i arasında ödeniyor. SSK'lıların temmuz ayı maaşları ödenmeye başladı. Dolayısıyla kök aylığı 9 bin 610 TL'nin altında olan emeklilere Temmuz ayı maaşları yüzde 24.73'lük zam uygulanarak ödendi. Bu durumdaki emeklilere zam farkları hesaplanarak yatırılacak. Fark ödemeleri ağustosun ilk haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Farklar ağustos ayının ilk haftasında ödendikten sonra ağustos ayının 17'si ila 28'i arasında ağustos ayı maaşları 12 bin 500 lira olarak yatırılacak.

KISA VADELi SiGORTA PRiMi ARTACAK

Mesclis gündemine gelecek olan düzenlemede kısa vadeli sigorta kollarına ödenen primin yüzde 2'den yüzde 2.25'e yükseltilmesi de yer alıyor. Tamamı işveren tarafından ödenen bu primin artması ücretlerin işverene maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor. İşçinin brüt ücretinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmediği için işçilerin eline geçen net rakamda bir farklılık olmayacak. Yalnızca işverenin ödediği prim artacak. Asgari ücret üzerinden maliyet artışı 50 liraya karşılık geliyor. Daha yüksek ücret tutarlarında ise bu tutar artıyor. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık risklerine karşılık yardımların ödendiği sigorta kolu anlamına geliyor.

EYT'LiYE TEŞViK KALKIYOR

Meclis gündemine gelecek düzenlemede yer alan bir diğer husus geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren EYT'li emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işverene verilen 5 puanlık teşviğin kaldırılması. Bu teşvik EYT'li emekli ile normal sigortalı arasındaki prim farkını 7 puandan 2 puana indiriyordu. Bu teşviğin kaldırılması sonrası EYT'li emekliyi asgari ücretten çalıştıran işverenin maliyeti 1.000 lira artacak. Kısa vadeli sigorta primlerindeki artışla birlikte bu rakam 1.050 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana yaklaşık 2.5 milyon EYT'li emekli oldu. EYT'lilerin yaklaşık 1 milyonunun SGDP'ye tabi olarak yani hem emekli aylığı alıp hem çalışmaya devam etmesi söz konusu. Düzenleme bu durumdaki EYT'lileri çalıştıran işverenleri etkileyecek.