Emekliye zam farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Milyonlarca emekli için beklenen ödeme tarihleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı alanlar 1.969 TL'lik bir fark alacak. Bu fark ödemesi, şubat maaşıyla birlikte hesaplara yatacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, en düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Ocak ayına ait 1.969 TL'lik maaş farkı ise şubat ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİYE ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılının Ocak ayında yapılan zam düzenlemesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış yaşandı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükselirken, maaş farklarının ödeme takvimi de belli oldu. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...

SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, emekliler maaşlarını 17-28 Şubat tarihleri arasında alacak.

SGK, maaş farklarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde ödeyecek. Emeklilerin maaş günleri şu şekilde olacak:

SSK emeklileri: Tahsis numarasına göre 17-24 Şubat arasında ödeme alacak.

Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Şubat tarihleri arasında maaşlarını alacak.

4C (Emekli Sandığı) emeklileri: Memur emeklilerine yapılacak zam farkları için ayrıca bir ödeme günü açıklanacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.