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Ekonomi

Emekliye zam TBMM'de kabul edildi: En düşük aylık 16.881 TL'ye yükseldi

Emeklileri ilgilendiren düzenleme TBMM'de kabul edildi. En düşük emekli aylığı, yapılan yasal düzenlemeyle 16 bin 881 liraya çıkarıldı.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 01:38 - Güncelleme:
Emekliye zam TBMM'de kabul edildi: En düşük aylık 16.881 TL'ye yükseldi
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En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira oldu. Artışa ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 maddeden oluşan ve Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi, birçok bakanlık ve bağlı kuruluşa dair yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Buna göre; kuvvet komutanlarının görev süresi de Genelkurmay Başkanı ile eşitlenerek,

72 yaşına kadar görev yapmaları mümkün olacak.

Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılan orgeneral ve oramirallerin görev süreleri, Cumhurbaşkanı onayıyla her dönem 1 yıl uzatılabilecek.

Düzenlemeye göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Bakanlık personelinin çalışma ve izin günlerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

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