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Emekliye zam ve fark geliyor: Oran belli oldu

Yaklaşık 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verileri netleşmeye başladı. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz-kasım enflasyonu böylece yüzde 5.71 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark olarak ödenecek.
 
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine aralık enflasyonu eklenecek.
 
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zamlarını ocakta alacak. 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. Memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı. Buna aralık enflasyonu eklenecek.
 
2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.
 
(Sabah)

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