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Ekonomi

Emekliye zamda önemli gelişme

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam çalışması bu hafta tamamlanacak. Çalışmanın kabinede görüşüldükten sonra da Meclis'e sunulması öngörülüyor.

25 Eylül 2023 Pazartesi 07:40 - Güncelleme:
Emekliye zamda önemli gelişme
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam çalışması bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bakanlar düzeyinde tamamlanacak. Kabinede görüşüldükten sonra da Meclis'e sunulacak. Masada, 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, seyyanen zam ve refah payı eklenerek oransal artışa gidilmesi seçenekleri bulunuyor.

Yapılacak düzenlemelerle emekliye zammın yüzde 50'ye ulaşması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli aylıklarına yönelik çalışmanın tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ayında Temmuz-Aralık 2023 dönemi enflasyon oranında artacak. Bu hafta faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'te yapılacak yasal değişiklikle 6 aylık oranın üzerinde bir artış gerçekleştirilecek.

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