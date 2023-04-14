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Ekonomi

Emekliyi bayram öncesi sevindirecek haber! Bugün başlıyor

Hükümetin son aldığı kararla 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hakkında milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme yaşandı. Emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıkları bugün ödenmeye başlanacak. Öte yandan EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

TRT Haber14 Nisan 2023 Cuma 02:49 - Güncelleme:
Emekliyi bayram öncesi sevindirecek haber! Bugün başlıyor
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Milyonlarca emekli ve EYT'liyi sevindiren haber geldi. Hükümet tarafından 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlayacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları ödenecek, EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

EMEKLİYİ BAYRAM ÖNCESİ SEVİNDİRECEK HABER

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek.

Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler yarın yapılacak.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

TARİH ÖNE ÇEKİLDİ

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

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