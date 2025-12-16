İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,721
  • EURO
    50,279
  • ALTIN
    5877.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Emine Erdoğan himayesinde yürütülen depozito projesi büyüyor! Ekonomiye 520 milyon avroluk katkı
Ekonomi

Emine Erdoğan himayesinde yürütülen depozito projesi büyüyor! Ekonomiye 520 milyon avroluk katkı

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında, her yıl 25 milyardan fazla içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması, böylece çevrenin korunması ve ekonomiye yaklaşık 520 milyon avroluk katkı sağlanması hedefleniyor.

AA16 Aralık 2025 Salı 11:20 - Güncelleme:
Emine Erdoğan himayesinde yürütülen depozito projesi büyüyor! Ekonomiye 520 milyon avroluk katkı
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Bakanlıkça yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında, "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi pilot ilçe olarak belirlenirken, Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya'da da depozito iade makinelerinin kurulumu başlatıldı.

Sistem kapsamında cam, plastik ve metal ambalajları, depozito iade makineleri aracılığıyla kaynağında toplanacak. Bu ambalajlar, ayrıştırılmış ve temiz şekilde geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden üretimde kullanılacak. Böylece hem geri dönüşüm verimliliğinin artırılması hem de ham madde temininde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Her yıl yaklaşık 25 milyar adedin üzerinde içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasıyla çevresel kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve şehirlerde atık yükünün hafifletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda bu dönüşüm sayesinde ekonomik değer üretilmesi de hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, sistemin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon avroluk katkı sağlaması bekleniyor.

Geri kazanılan malzemelerin yeniden üretim süreçlerinde kullanılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve döngüsel ekonomi modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.