Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'un tarihi alışveriş merkezlerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı, Ramazan Bayramı arifesinde adeta dolup taştı. Bayramlık şeker, lokum ve çikolata almak isteyen binlerce kişi bölgeye akın ederek tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen alışveriş heyecanı dinmedi.

MISIR ÇARŞISI'NDA TEZGAHLAR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'ndaki iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin en uğrak yeri olan Tarihi Yarımada'da bayram öncesinde hareketlilik yaşandı.

Mısır Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

"EMİNÖNÜ KALABALIK AMA BAYRAM HEYECANI VAR"

Ziyaretçilerden Hacer Kaplan, kahve ve torunlarına bayram şekeri aldığını belirterek, "Hava soğuk, Eminönü kalabalık. Bayramda gezeceğiz, iki torunum bana gelecek. Onlara çikolata ve şeker aldım." dedi.

Ömer Burak Gültekin ise kıyafet, bayram şekeri ve lokum aldığını anlattı.

Bayramda akrabaları ziyaret edeceklerini dile getiren Gültekin, "Halamızı, amcaları, teyzelerimizi ziyaret edeceğiz. Burası kalabalık, hiçbir yere girilmiyor." diye konuştu.

Bayramlık almak için babası ve kardeşiyle Eminönü'ne gelen Yahya Çalışkan, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, tatilde kuzenleriyle gezeceklerini söyledi.