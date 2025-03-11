İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5898
  • EURO
    40,024
  • ALTIN
    3434.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Emlak Katılım 2024'ü Güçlü Bir Bilançoyla Tamamladı
Ekonomi

Emlak Katılım 2024'ü Güçlü Bir Bilançoyla Tamamladı

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve verimli büyüme stratejisiyle istikrarlı bir yükseliş sergileyen Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 Milyar TL kaynak sağladı. Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 228 milyar TL'ye ulaşırken net kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artarak 8,7 milyar TL'ye yükseldi.

11 Mart 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
Emlak Katılım 2024'ü Güçlü Bir Bilançoyla Tamamladı
ABONE OL

Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne önemli katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladı. Emlak Katılım 2024 yıl sonu itibarıyla; aktif büyüklüğünü 228 milyar TL'ye, toplanan fonlarını 167 milyar TL'ye, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar TL'ye yükseltti. 2024 yıl sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL finansman desteği sağlayan Emlak Katılım, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

2024 yıl sonu itibarıyla, Emlak Katılım'ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31,4 milyar TL'ye ulaştı. Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden Emlak Katılım, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında sektördeki yüzde 33'lük payı ile liderliğini sürdürüyor.

Katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024 yılında da müşterilerinin yanında olmaya devam eden Emlak Katılım, ülkemiz için büyük önem taşıyan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer aldı. Emlak Katılım bu dönemde; iş verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, kesintisiz hizmet sunmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla dijital bankacılığa yatırımlarını artırarak sürdürdü.

Emlak Katılım, Türkiye'nin katılım finans vizyonu doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da stratejik hedeflerine ulaşmak için müşteri portföyünü ve ürün yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam edecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.