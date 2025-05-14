Emlak Katılım'dan 2025 Yılına Güçlü Başlangıç

Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katan Emlak Katılım, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Faaliyet gösterdiği alanlarda verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 164 Milyar TL'lik kaynak aktararak geçen yılın aynı dönemine göre %67'lik bir büyüme yakaladı.

Net kârını %160 artırarak 5,2 Milyar TL seviyesine taşıyan Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 246 Milyar TL'ye ulaştırırken; toplanan fonlarını 175 Milyar TL'ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %75 düzeyinde gerçekleşirken, %1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %22,76'lık sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi.

%100 Özkaynak Kârlılığıyla Güçlü Sermaye Yapısı

Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını %100 seviyesinde tamamladı. Bu yüksek performans, kurumun kaynaklarını verimli kullanma becerisini ve kârlı büyüme stratejisini ortaya koyarken sürdürülebilir değer üretme vizyonunun da açık bir göstergesi oldu.

Sukuk İhraçlarında Sektör Liderliği

Emlak Katılım, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti. Katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarıyla reel sektöre güçlü destek sunan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 4,3 milyar TL tutarındaki şirket sukuku ihracıyla dikkat çekti. Dolaşımdaki toplam 10,6 milyar TL sukuk bakiyesiyle %34'lük pazar payına ulaşan banka, sukuk piyasasındaki liderliğini daha da sağlamlaştırarak sektörün öncüsü olmayı sürdürdü.

Sektörde Bir İlk: Katılım Esaslı Bireysel Portföy Saklama Hizmeti

Katılım finans sektöründe ilklere imza atmaya devam eden Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini hayata geçirdi. Daha önce yalnızca kolektif portföy saklama hizmeti sunan banka, bu yeni adımıyla bireysel yatırımcıların da portföy saklama ihtiyaçlarına yanıt vermeye başladı. Tam uyumlu denetim süreçleriyle hizmet veren Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunarken, yatırımcı güvenini artırmaya yönelik önemli bir adım attı.

Kurumsal Şube Yapılanmasıyla Hizmet Ağı Genişledi

Müşteri odaklı ve erişilebilir finansman stratejisi doğrultusunda kurumsal şube yapılanmasını hayata geçiren Emlak Katılım, İstanbul'da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara'da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yeni kurumsal şubeleri ile kurumsal nitelikli müşterilerin ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir verimlilik, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak finansal hizmetlerini geliştiren Emlak Katılım; stratejik hedefleri doğrultusunda katılım finans sektöründe yoluna emin adımlarla ilerlemeye, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve yenilikçi çözümleri ile Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edecek.