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Ekonomi

Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi

Emlak Konut GYO, turizm merkezi Muğla Milas'ta arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeliyle 1,1 milyar liralık ihale gerçekleştirdi.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi
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Şirketten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Emlak Konut GYO'nun turizm merkezi Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihalenin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firmanın katıldığı aktarılarak, birinci oturumu 4 Eylül'de, ikinci oturumu 16 Eylül'de yapılan ihalenin 1 milyar 100 milyon liraya tamamlandığı kaydedildi.

İhalede Emlak Konut'un, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranıyla 462 milyon lira gelir elde edeceği belirtilen açıklamada, Emlak Konut'un, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attığı ifade edildi.

Açıklamada, ihalenin, Emlak Konut'un ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne olan katkısını bir kez daha gösterdiği belirtilerek, ihalesi yapılan projenin Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum, Çökertme ve pek çok önemli noktaya yakın konumuyla dikkati çektiği aktarıldı.

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