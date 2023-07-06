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Ekonomi

Emlak Konut'ta bayrak değişimi: Cengiz Erdem görevi devraldı

Emlak Konut GYO'da son 5 yıldır genel müdürlük görevini istikrarla sürdüren Hakan Gedikli, bayrağı gayrimenkul ve ulaştırma sektöründe önemli görevleri başarıyla üstlenen Cengiz Erdem'e devretti.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Emlak Konut'ta bayrak değişimi: Cengiz Erdem görevi devraldı
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Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olan Cengiz Erdem, yüksek lisansını 2014 yılında Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde tamamladı.

Kısa süre özel sektörde çalışan Erdem, 1997 yılında İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KİPTAŞ) harita mühendisi olarak göreve başladı. Erdem, bu tarihten itibaren KİPTAŞ'ta çeşitli birimlerde şef, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak çalıştı. Erdem 2019'da GEDAŞ'ın Genel Müdürü oldu.

2020'de Ümraniye Belediyesi teknik başkan danışmanlığı görevine getirilen Erdem, 2023 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Haberleşme Daire Başkanı olarak çalıştı. Erdem evli ve 3 çocuk babasıdır.

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