Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? soruların yanıtları araştırılıyor. Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde. Emlak vergisi , tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut , arsa , arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen , taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. Emlak vergi borcu ve ödeme işlemi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? soruların yanıtları araştırılıyor. Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde. Emlak vergisi , tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut , arsa , arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen , taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. Emlak vergi borcu ve ödeme işlemi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde.
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; *Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)* Engelliler,* Gaziler,* Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar. (EVK Md. 8).
Emlak Vergisi Nereye Ödenir ?
Emlak vergilerinizi , vergisini ödemek istediğiniz gayrimenkulün ( taşınmazın ) bağlı bulunduğu bulunduğu Belediyeye başvurarak ödeme yapabilirsiniz. Belediye bünyesinde bulunan vergi tahsilat veznelerine kimliğiniz ile gitmeniz yeterlidir.
Peki emlak sahibi , emlağın bulunduğu yerden uzakta ise ne olacak ?
Tabi ki , uzaktan ödeme seçeneği mevcut. PTT ile havale ya da direkt Belediye hesap numarasına emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak verginizi ödeyebilirsiniz.
Ayrıca eğer Belediyeniz E-Belediye sistemi kullanıyor ise internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz. E-Belediye hizmeti sunan belediyeler yazının sonunda belirtilecektir.
Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir ?
Emlak vergisi ödeme zamanları komisyon tarafından belirlenir. Genelde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs arasında , ikinci taksit ise 1 Kasım-1 Aralık arasında iki eşit taksit olacak şekilde ödenir. Bu süreç zarfında zamanında ödenmeyen vergiler için cezai işlem uygulanır.
Emlak Vergisi Hesaplama , nasıl hesaplanır ?
Emlak Vergisi hesabı çok basittir. Vergiler gayrimenkulün türüne göre (arsa , arazi , bina ,konut ve iş yeri için ) farklı farklı hesaplanır. Yani hepsi için ayrı oranlar vardı. Bu oranlar hesaplanırken belediyedeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkar.
Normal Belediyelerde Emlak Vergisi:
Binalarda Binde 2
Meskenlerde Binde 1
Arazilerde Binde 1
Arsalarda Binde 3
Büyük Şehir Belediyelerinde Emlak Vergisi:
Binalarda Binde 4
Meskenlerde Binde 2
Arazilerde Binde 2
Arsalarda Binde 6
Emlak Vergisi Sorgulama ?
Vergileriniz devletin borç sorgulama ekranlarından ya da belediyenizin E-Belediye sisteminden yapabilirsiniz.
E-Belediye Hizmeti Veren İller ;
Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Adıyaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Afyon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Aksaray Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Amasya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Antakya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Artvin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Aydın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Ağrı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Balıkesir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Bartın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Batman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Bilecik Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Bingöl Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Bitlis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Bolu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Burdur Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Denizli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Diyarbakır Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Düzce Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Edirne Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Elazığ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Erzincan Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Giresun Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Gümüşhane Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Hakkari Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Isparta Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kahramanmaraş Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme
Karabük Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Karaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kars Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kastamonu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kilis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama
Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kütahya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kırklareli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kırıkkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Kırşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Malatya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Manisa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Mardin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Muğla Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Nevşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Niğde Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Ordu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Osmaniye Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Rize Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Siirt Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Sinop Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Sivas Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Tekirdağ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Trabzon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Uşak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Yalova Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Yozgat Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Zonguldak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Çanakkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Çankırı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Çorum Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama
İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
Şanlıurfa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme
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