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Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? soruların yanıtları araştırılıyor. Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde. Emlak vergisi , tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut , arsa , arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen , taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. Emlak vergi borcu ve ödeme işlemi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

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Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? soruların yanıtları araştırılıyor. Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde. Emlak vergisi , tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut , arsa , arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen , taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan,  taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. Emlak vergi borcu ve ödeme işlemi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde.

 

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; *Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)* Engelliler,* Gaziler,* Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar. (EVK Md. 8).

Emlak Vergisi Nereye Ödenir ?

Emlak vergilerinizi , vergisini ödemek istediğiniz gayrimenkulün ( taşınmazın ) bağlı bulunduğu bulunduğu Belediyeye başvurarak ödeme yapabilirsiniz. Belediye bünyesinde bulunan vergi tahsilat veznelerine kimliğiniz ile gitmeniz yeterlidir.

Peki emlak sahibi , emlağın bulunduğu yerden uzakta ise ne olacak ?

Tabi ki , uzaktan ödeme seçeneği mevcut. PTT ile havale ya da direkt Belediye hesap numarasına emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak verginizi ödeyebilirsiniz.

Ayrıca eğer Belediyeniz  E-Belediye sistemi kullanıyor ise internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz. E-Belediye hizmeti sunan belediyeler yazının sonunda belirtilecektir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir ?

Emlak vergisi ödeme  zamanları komisyon tarafından belirlenir. Genelde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs arasında , ikinci taksit ise 1 Kasım-1 Aralık arasında iki eşit taksit olacak şekilde ödenir. Bu süreç zarfında zamanında ödenmeyen vergiler için cezai işlem uygulanır.

Emlak Vergisi Hesaplama , nasıl hesaplanır  ?

Emlak Vergisi hesabı çok basittir. Vergiler gayrimenkulün türüne göre (arsa , arazi , bina ,konut ve iş yeri için ) farklı farklı hesaplanır. Yani hepsi için ayrı oranlar vardı. Bu oranlar hesaplanırken belediyedeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkar.

Normal Belediyelerde Emlak Vergisi:

Binalarda Binde 2

Meskenlerde Binde 1

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3

Büyük Şehir Belediyelerinde Emlak Vergisi:

Binalarda Binde 4

Meskenlerde Binde 2

Arazilerde Binde 2

Arsalarda Binde 6

Emlak Vergisi Sorgulama ?

Vergileriniz devletin borç sorgulama ekranlarından ya da belediyenizin E-Belediye sisteminden yapabilirsiniz.


E-Belediye Hizmeti Veren İller ;

Adana Büyükşehir Belediyesi  Emlak  Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Adıyaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Afyon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Aksaray Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Amasya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Antakya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Artvin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Aydın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Ağrı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Balıkesir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Bartın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Batman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Bilecik Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Bingöl Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Bitlis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Bolu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Burdur Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Denizli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Diyarbakır Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Düzce Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Edirne Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Elazığ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Erzincan Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Giresun Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Gümüşhane Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Hakkari Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Isparta Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kahramanmaraş Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme

Karabük Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Karaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kars Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kastamonu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kilis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kütahya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kırklareli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kırıkkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Kırşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Malatya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Manisa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Mardin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Muğla Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Nevşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Niğde Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Ordu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Osmaniye Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Rize Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Siirt Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Sinop Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Sivas Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Tekirdağ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Trabzon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Uşak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Yalova Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Yozgat Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Zonguldak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Çanakkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Çankırı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Çorum Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Şanlıurfa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme

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