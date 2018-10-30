Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergi borcu nereden sorgulanır? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda değil? soruların yanıtları araştırılıyor. Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde. Emlak vergisi , tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut , arsa , arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen , taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. Emlak vergi borcu ve ödeme işlemi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor. Emlak vergisi ilk taksit dönemi mayıs ayında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler 2. taksit ödemelerinde.

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.



KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?



En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; *Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)* Engelliler,* Gaziler,* Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar. (EVK Md. 8).

Emlak Vergisi Nereye Ödenir ?



Emlak vergilerinizi , vergisini ödemek istediğiniz gayrimenkulün ( taşınmazın ) bağlı bulunduğu bulunduğu Belediyeye başvurarak ödeme yapabilirsiniz. Belediye bünyesinde bulunan vergi tahsilat veznelerine kimliğiniz ile gitmeniz yeterlidir.



Peki emlak sahibi , emlağın bulunduğu yerden uzakta ise ne olacak ?



Tabi ki , uzaktan ödeme seçeneği mevcut. PTT ile havale ya da direkt Belediye hesap numarasına emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak verginizi ödeyebilirsiniz.



Ayrıca eğer Belediyeniz E-Belediye sistemi kullanıyor ise internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz. E-Belediye hizmeti sunan belediyeler yazının sonunda belirtilecektir.



Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir ?



Emlak vergisi ödeme zamanları komisyon tarafından belirlenir. Genelde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs arasında , ikinci taksit ise 1 Kasım-1 Aralık arasında iki eşit taksit olacak şekilde ödenir. Bu süreç zarfında zamanında ödenmeyen vergiler için cezai işlem uygulanır.



Emlak Vergisi Hesaplama , nasıl hesaplanır ?



Emlak Vergisi hesabı çok basittir. Vergiler gayrimenkulün türüne göre (arsa , arazi , bina ,konut ve iş yeri için ) farklı farklı hesaplanır. Yani hepsi için ayrı oranlar vardı. Bu oranlar hesaplanırken belediyedeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkar.



Normal Belediyelerde Emlak Vergisi:



Binalarda Binde 2



Meskenlerde Binde 1



Arazilerde Binde 1



Arsalarda Binde 3



Büyük Şehir Belediyelerinde Emlak Vergisi:



Binalarda Binde 4



Meskenlerde Binde 2



Arazilerde Binde 2



Arsalarda Binde 6

Emlak Vergisi Sorgulama ?



Vergileriniz devletin borç sorgulama ekranlarından ya da belediyenizin E-Belediye sisteminden yapabilirsiniz.





E-Belediye Hizmeti Veren İller ;



Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Adıyaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Afyon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Aksaray Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Amasya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Antakya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Artvin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Aydın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Ağrı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Balıkesir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Bartın Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Batman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Bilecik Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Bingöl Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Bitlis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Bolu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Burdur Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Denizli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Diyarbakır Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Düzce Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Edirne Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Elazığ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Erzincan Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Giresun Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Gümüşhane Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Hakkari Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Isparta Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kahramanmaraş Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Borç Ödeme



Karabük Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Karaman Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kars Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kastamonu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kilis Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama



Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kütahya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kırklareli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kırıkkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Kırşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Malatya Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Manisa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Mardin Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Muğla Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Nevşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Niğde Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Ordu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Osmaniye Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Rize Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Siirt Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Sinop Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Sivas Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Tekirdağ Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Trabzon Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Uşak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Yalova Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Yozgat Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Zonguldak Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Çanakkale Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Çankırı Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Çorum Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama



İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme



Şanlıurfa Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme