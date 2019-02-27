Emlak vergisi 2019 ödeme tarihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek! Emlak vergisi sorgulama ekranı

Emlak vergi ödemeleri 2019 ilk taksit ödemesi yaklaşıyor. İnternet aramalarında Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Vergiler genellikle konut, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmazların sahiplerinden yıllık olarak alınan vergidir. Emlak vergisi, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Dairesi kapsamında Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

İşte konuya ilişkin merak edilenler…

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren yılda 2 taksitle alınan emlak vergisinin ilk taksitinin ödeme dönemi 1 Mart itibariyle başlıyor. 1 marttan 31 Mayısa kadar devam edecek olan Emlak Vergisi ödemeleri gayrimenkulun bulunduğu belediyelere ödenecek.

Emlak Vergisi arsa arazi bina ve meskenlerden gayrimenkulun vergi değeri üzerinden alınıyor. Vergi değerini ise takdir komisyonları 4 yılda bir belirliyorlar. Son olarak 2017 yılında belirlenen vergi değeri, 2021’e kadar geçerli olacak.

Emlak Vergisi’nin oranları ise binde 1 ila binde 3 arasında değişiyor. Öte yandan hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, gaziler ve şehit yakınları ve engelliler Emlak Vergisi’nden muaf.

Emlak vergisinin ilk taksit ödemesi yaklaşıyor. Türkiye'de gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri, 3 gün içerisinde başlıyor. 1319 sayılı Kanun gereğince, Türkiye sınırlarında kalan yerleri satın alan gayrimenkul yatırımcılarının vergisini ödemesi gerekiyor.

1 MART'TA BAŞLAYIP 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Emlak vergisinin ödemesinin ilk taksiti 1 Mart'ta başlıyor ve 31 Mayıs'a kadar da devam edecek. Emlak vergisi ödemeleri ise gayrimenkulun bulunduğu belediyelere yapılabilecek. Ödemelerini gecikmeli olarak yapanlara, yüzde 1,40 oranında faiz uygulanacak.

VERGİDEN MUAF TUTULACAKLAR

Emlak vergisi; arsa, arazi, bina ve meskenlerden gayrimenkulun vergi değeri üzerinden alınıyor. Vergi değerini ise takdir komisyonları 4 yılda bir belirleniyor.

En son 2017 yılında belirlenen vergi değeri, 2021'e kadar geçerli sayılabilecek. Hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, gaziler ve şehit yakınları ve engelliler bu vergiden muaf tutulacak.

EMLAK VERGİSİ 2019 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak vergisinin 2019 yılı birinci taksit ödemeleri başlıyor. 1 Mart’ta başlayacak birinci taksit dönemi 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Emlak vergisi, arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA EMLAK DEĞERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

4 yılda bir takdir komisyonlarınca emlak değerleri yeniden belirleniyor. Son olarak 2017’te tespit edilen değerler, 2021 yılına kadar geçerli. 4 yılın ara yıllarında tespit edilen rakama yeniden değerleme oranı eklenerek, mevcut yılın değeri bulunuyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 23.73 olarak tespit edildi. Bu yıl ödenecek tutar, yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23.73/2) yüzde 11.865 artırılması suretiyle bulunacak.

KONUT VERGİ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, ara yıllarda bu değere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, gayrimenkulun türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN EV HANIMLARI VE EMEKLİLER MUAF

Emlak vergisinden ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri muaf olabiliyor. Bu kişiler brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisinden muaflar. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup form doldurup başvuru yapmak gerekiyor. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi tutarı konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu oranlar ise; konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1’dir. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkmaktadır. İlgili vergi yılı içerisinde gayrimenkulün asgari rayiç değerleri üzerinden bu oranlar kullanılarak ilgili yıl için ödenecek emlak vergisi tutarları hesaplanmaktadır. Örnek olarak rayiç değeri 100.000 TL olan büyükşehir sınırlarındaki bir konut için ödenecek emlak vergisi tutarı, 100.000×2/1000 = 200 TL olarak hesaplanacaktır.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerini taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi ödemelerini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkündür. Ödeme işlemini PTT ile havale yoluyla ya da emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak yapabilirsiniz. En kolay ödeme yolu ise taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin e-belediye sistemine TC Kimlik numarası veya sicil numarası ile giriş yaparak kredi kartıyla ödeme yapmaktır.