Emlak vergisi 2020 ödeme tarihleri: Emlak vergisi 2020 ne zaman ödenecek?

14.01.2020 16:18 - Güncelleme: 14.01.2020 16:18

Emlak vergisi 2020 ödeme tarihleri 2020 yılında vergi mükellefi olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi deniyor. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlü olarak tahsil ediliyor. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. 2020 emlak vergisi ödeme tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

EMLAK VERGİSİ 2020 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. 2020 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri Mart ayında başlıyor.

EMLAK VERGİSİ 2020 ÖDEME TARİHLERİ

2020 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödeme tarihleri şöyle açıklandı;

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi (30 Kasım 2020)

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi denir. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlüdür. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir.

Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.

EMLAK VERGİSİ HANGİ ORANLARDA ALINMAKTADIR?

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyesinde yapılıyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.

Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor.