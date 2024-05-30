İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2721
  • EURO
    34,8959
  • ALTIN
    2411.62
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
Ekonomi

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde yarın son gün

Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün yarın.

30 Mayıs 2024 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
ABONE OL

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için yarın son gün.

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

VERGİDEN MUAFİYETİ BULUNANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Emlak Vergisi Kanunu'na göre genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, vakıf, dernek ve sendikalara ait binaların, yabancı elçilik binalarının bu vergiden muafiyeti bulunduğunu söyledi.

ÖDEMEYENLERE AYLIK YÜZDE 4,5 GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Tolu, verginin ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulandığını belirterek, "1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksitini ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.