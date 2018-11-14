Emlak vergisi ödemesi nereden nasıl yapılıyor? 2018 Emlak vergisi 2. taksit ödemesi son gün ne zaman? 2018 Emlak vergisi borcu nereden nasıl öğrenilir? E-Devlet emlak vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Emlak vergisi ile ilgili konut ve iş yeri sahiplerinin yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi 2. taksiti, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği takvim üzerinden yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi toplam 1 aylık bir süreç içerisinde yer gerçekleştirilirken, 2. taksit ödemesi, belediyelere gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Emlak vergisi 2. taksit ödemesi Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği tarih aralığında gerek internet gerekse vergi ödeme merkezlerinde ödemesi yapılabilir. Emlak vergi borcu borç sorgulama hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında bulabilirsiniz. 2018 Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ile ilgili tüm detaylar star.com.tr'de.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan takvime göre, Emlak vergisinin 1. taksit ödemesi 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.



İkinci taksit, 1-30 Kasım tarih aralığında ödenebiliyor (EVK Md. 30). Ödemeler gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

KONUTU OLUP DA EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER KİMLER?



En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan:



* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler * SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) * Engelliler * Gaziler * Şehitlerin dul ve yetimleri indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar (EVK Md. 8).







VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURUDA NASIL BULUNULUR?

Vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar var. Kendi durumuna uygun olan formun doldurulup ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).



“Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi”



* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form”



* “Tek meskeni olan engellilere ait indirimli bina vergisi formu” ile “sağlık kurulu raporu”



* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait formun” ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2017’de tekrar verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

Emlak vergisi borcu; gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksitte ödemesi gereken bir vergidir. Emlak vergisi borcu için ödenmesi gereken tutar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir ve tarihleri yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. İki taksitte ödemek istemeyen gayrimenkul sahipleri ise istedikleri takdirde bir seferde emlak vergisi borçlarını ödeyebilmektedirler. Genellikle emlak vergisi borcunun taksitlerinin ilki Mart Mayıs tarihleri arasında ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenmektedir. Emlak vergisi borcunuzu bağlı bulunduğunuz belediyenin veznelerinden ödeyebilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz belediyenin e-belediye hizmetleri kullanılıyor ise sadece vezneler aracılığı ile değil sistem üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile de emlak verginizin ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Emlak Vergisi Borcu Nasıl Öğrenilir?



Emlak vergisi borcu ödemesi işlemini gerçekleştirmeniz için;





Bağlı bulunduğunuz belediyelerin e-belediye sitelerinden yararlanabilirsiniz. Borçlarınızı, ödemelerinizi ve evrak takibi gibi işlemlerinizi belediyelerin e-belediye hizmetleri aracılığı ile kolaylıkla halledebiliyorsunuz.

Bağlı bulunduğunuz belediyenin e-belediye hizmeti yok ise ya da çok aktif olarak kullanılmıyorsa Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi aracılığı ile borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

Bütün bu sitelere e-devlet aracılığı ile de erişebilmeniz mümkündür. E-devlet sitesine giriş yapıp belediyelere bölümünde bağlı bulunduğunuz belediyeyi bulup işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hiçbir seçenek size uymuyorsa ve uğraşmak istemez iseniz bağlı bulunduğunuz belediyenin irtibat numaralarını arayarak e-belediye hizmeti verip vermediğini de öğrenebilirsiniz.



Emlak vergisini gayrimenkul sahipleri tarafından ödenmek zorunda olan bir vergi türüdür. Gayrimenkul üzerinde kiracı var ise kiracı emlak vergisi ödemek zorunda değildir. Emlak vergisi mesuliyeti mülk sahibinin sorumluluğundadır. Gayrimenkul sahibi bu vergiyi kiracıya ödetemez ya da kiracının ödemesini isteyemez.





Emlak vergisini kimler öder?



Emlak vergisini sadece ev ve iş yeri sahipleri ödemez; arazi sahiplerinin de emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. Arazi sahipleri de arazilerinin bulunduğu belediye aracılığı ile ya da Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile emlak vergisi borçlarını öğrenebilirler.



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