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Ekonomi

Emlakta ''doğrulanmış ilan'' uygulaması başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

AA15 Eylül 2024 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Emlakta ''doğrulanmış ilan'' uygulaması başladı
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Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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