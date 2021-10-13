En az 1 milyon kişiye ihtiyaç var: Maaşlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Milliyet 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:05 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:05

Pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret sektörü bünyesine katacak gençler arıyor. Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

YENİ ŞİRKETLER AÇILIYOR

E-ticaretin Davos'u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart'tan Türkiye'deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi verdi. "2020'de Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2019'a göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, 2019'da e-ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 10 civarındaydı, 2020'de yüzde 16 oldu" diyen Nart, pandeminin etkisiyle yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğini söyledi.

Bu artışın, insan kaynağı açığı başta olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini kaydeden Ömer Nart, 2019'da 70 bin civarında e-ticaret firması faaliyet gösterirken bu sayının 260 bine çıktığına dikkat çekti ve ekledi: "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. 2021 sonunda bu alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Yani insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz."

BÖLÜM ŞARTI YOK

E-ticaret firmalarında çalışmak için bölüm şartı bulunmuyor. Pazarlama, işletme ve internet sistemleri üzerinde deneyimi olan ve kendini geliştiren herkesin bu alanda ilerleyebileceğini dile getiren Nart, "Sektörde işletme mezunları da var, halkla ilişkiler mezunları da. Ama İngilizce temelli bölümlerden mezunlar bu alanda hızlı yükseliyor. İngilizce işletme, dış ticaret, pazarlama, uluslararası ticaret ve lojistik gibi bölümlerden mezun olanlar daha başarılı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

E-ticarette kendini geliştirmek isteyenler için birçok eğitim programı düzenleniyor. MEB tarafından onaylanmış Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okulu olan Worldef Business School da bunlardan biri. Eğitimler hakkında bilgi veren Ömer Nart, "Eğitimlerde e-ticaret sitesi kurulumundan tedarik zinciri yönetimine, dijital pazarlamadan e-ticaret hukukuna kadar birçok başlıkta bilgiler veriyoruz. Eğitim süreleri değişiyor. Ücretlerimiz de 450 TL'den başlıyor" dedi.

FİRMALAR PEŞLERİNDE

Milliyet'in haberine göre, Bu alanda işe başlayan gençlerin birkaç yıl içinde maaşlarının 7-8 bin TL'ye kadar yükselebildiğini aktaran Ömer Nart, şunları söyledi: "Kişinin yeteneklerine göre bu rakamlar değişiyor. Yazılımcılar, dijital pazarlamacılar gibi iş kollarında 10-20 bin TL civarı maaş alanlar var. E-ticaret müdürleri ve direktörler ise 20-30 bin TL arasında maaş alıyorlar. Kendini geliştiren kişilerin sektörde bir anda yıldızı parlıyor ve herkesten teklif gelmeye başlıyor."