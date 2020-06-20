20 Haziran 2020 Cumartesi 22:50 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 22:57

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD'nin ticaret ilişkilerinde Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemli olduğunu belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekleşirse her iki ülke için kazan-kazan durumu olacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla, video konferans yöntemiyle düzenlenen ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ortak toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Odası ve TOBB arasında uzun vadeli bir iş birliği olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları engelleyen konuları çözmek için birlikte çalıştıklarını ve iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

"TÜRKİYE ÇİN'E İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR"



Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının kriz zamanlarında her zaman fırsatları gördüğünü dile getirerek, "Çin'in iç ve dış ticaretinde önemli düşüşler olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ekonomisi ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye'nin Çin'e iyi bir alternatif olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün bir sanayi devi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa'nın tekstil, beyaz eşya, otomotiv, demir-çelik, züccaciye, gıda ve mobilya sektörlerinde en büyük tedarikçisi olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, krizden daha güçlü ve iki ülkenin birbirine daha yakın şekilde çıkabilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için belirli konularda liderlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Serbest Ticaret Anlaşması'nın her iki ülke için çok önemli olduğunu biliyoruz. ABD mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere ederken, TOBB ve ABD Ticaret Odası da ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nı savunmaya devam edecek. Serbest Ticaret Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekleşirse her iki ülke için kazan-kazan durumu olacaktır."

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE BİRLİKTE YAPILABİLECEK ÇOK ŞEY VAR"



İki ülkenin inovasyon ve yeni teknolojilerde stratejik iş birliğini teşvik etmeye odaklanabileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 sonrası dönemde öncelik verilecek diğer sektörlerin ise inşaat ve altyapı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Türk müteahhitler, yabancı proje sayısı bakımından Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü ülkelerde birlikte yapılabilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne de yeniden dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisini öngören "Section 232" kararının da gündemde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

"TEK TARAFLI, AYRIMCI VERGİLERDEN KAÇINILMALI"



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den ithal edilen makarna, çelik ve son olarak yatak gibi ürünlere yönelik yürütülen anti-damping ve benzeri soruşturmalardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu önlemler ABD-Türkiye özel sektör iş birliğine zarar verecektir. Amerikalı politika yapıcıların anti-damping uygulamaları yerine kazan-kazan stratejisini izleyeceklerini umuyorum. Bu strateji, iki ülke arasında karşılıklı ekonomik fayda sağlayacaktır." dedi.

ABD'nin dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında inceleme başlatmasına da değinen Hisarcıklıoğlu, "Söz konusu soruşturmanın sonucunun Türkiye'nin ABD'ye ihracatında yeni gümrük vergilerine yol açabileceğinin farkındayız. Taraflar, tek taraflı, ayrımcı vergilerden kaçınmalıdır." diye konuştu.