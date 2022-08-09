İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,949
  • EURO
    18,3098
  • ALTIN
    1031.71
  • BIST100
    2795.06
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • En büyük petrol rezervine sahipler! Günde 400 bin varil çalınıyor
Ekonomi

En büyük petrol rezervine sahipler! Günde 400 bin varil çalınıyor

Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 3,1'ine sahip Nijerya'da enerji hırısşığı devam ediyor. Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın günde 400 bin varil ham petrolünün çalındığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 01:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, yaptığı açıklamada, ham petrol hırsızlığının Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük kotasını karşılama kapasitesini etkilediğini belirtti.

Sylva, "Ülkede her gün 400 bin varil petrol çalınıyor ve gelişmeyi ulusal acil durum haline geldi." dedi.

Nijerya'nın 1,8 milyon varil ihracat tahsisinden 1,4 milyon varile gerilediğini kaydeden Sylva, bu büyük kaybın ülke ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.