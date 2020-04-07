07 Nisan 2020 Salı 15:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı baz alınarak emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olan milyonlarca emeklinin maaşında belirlenen oranda artış oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücretli ne kadar emekli maaşı alır? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu.

Milyonlarca çalışan, emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, yaş, sigortalılık süresi ve sigorta giriş tarihi gibi kriterlere bakılır. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar, en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. 2020 yılında belirlenen zam oranlarıyla birlikte maaşlar yeniden düzenlendi. SGK bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olan milyonlarca emeklinin maaşında belirlenen oranda artış oldu. Peki asgari ücretli biri ne kadar emekli maaşı alır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2020 NE KADAR?

Yapılan zam SSK, memur ve BAĞ-KUR emeklilerini etkilenmiştir. Her emekli türünde yapılan zamlar sonucunda en düşük emeklilik maaşları yeniden belirlendi.

En düşük memur emekli maaşı yapılan yüzde 5.5'lik zam ile birlikte 2.522'den 108 TL artarak 2.660 TL oldu.

SSK emeklilik maaşlarında sigorta olunan yıl oldukça önemli olurken; 2008 sonrasında emekli olanların aldığı en düşük maaş 77 TL arttırılarak 1.181 TL'den 1.258 TL'ye yükseltildi. Belirlenen yüzde 6.5'lik zam oranı kapsamında 2008 yılı öncesinde emekli olan SSK'lıların en düşük emeklilik maaşı 130 TL arttırılarak 2.000 TL'den 2.130 TL'ye getirildi.

BAĞ-KUR'luların emeklilik maaşında ise; kişinin tarım ya da esnaf olması dikkate alınır. Tarım BAĞ-KUR emeklileri 86 TL, esnaf BAĞ-KUR emeklileri ise 110 TL oranında zam almıştır. Buna göre; Tarım BAĞ-KUR'luların en düşük aylığı 1.332 TL'den 1.418 TL'ye; Esnaf BAĞ-KUR'luların en düşük maaşı ise 1.688 TL'den 1.798 TL'ye yükseltildi.