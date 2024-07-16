En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Güler açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler'in açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Öncelikli olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını %2'den %2.25'e çıkartıyoruz"

"Yurt dışına çıkış harcı 500 TL olacak"

"(En düşük emekli aylığı zammına ilişkin) 10 Bin TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz."

"Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar TL'dir."

"(Kiradan yüzde 20 vergi alınmasına ilişkin) Maalesef bizim çalışmadığımız konularda daha önceden basına böyle bilgiler verildi. Teklifimizde bu konuda öyle bir öneri yer almıyor. İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir. Maliye ve Hazine Bakanlığımızın çalışacağı teklifler olabilir."

"Asgari gelir vergisi kapsamındaki düzenleme teklifimizde yer almıyor. Doktor, diş hekimi gibi faaliyetler gösteren gelir mükelleflerimiz belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu tespitler yapıldığında ortalama bir rakam çıkacak. Burada ortaya çıkan farkın yüzde 20'den fazla olması halinde işlem yapılacak."