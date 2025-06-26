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Ekonomi

En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

En düşük emekli maaşı ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz' dedi.

İHA26 Haziran 2025 Perşembe 07:47 - Güncelleme:
En düşük emekli maaşı artacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
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TBMM Genel Kurulu İklim Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren "en düşük emekli aylığı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Usta, emeklilerin durumuna takip ettiklerini belirterek, "Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." dedi.

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