En düşük emekli maaşı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından satır başları:

Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz.

Bu önerge değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'muzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaları ile beraber bu rakam kanunlaşmış olacak.

SSK-Bağkur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 TL %16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltilmiştir.