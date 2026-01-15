AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesinin bazı iptal kararları nedeniyle oluşan hukuki boşlukların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Alt sınır emekli aylığı ve asgari ücret işveren desteğinin artırılmasına ilişkin düzenleme yapıldığı anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Kanun teklifinde, 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı, ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmektedir. En düşük emekli aylığında dosya başına 20 bin liranın altında olan 4 milyon 917 bin emekli vardır. Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere, emeklilerimizin derdi derdimiz ve beklentileri beklentimizdir. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız. Çalışanlara ve emeklilere verilen maaş artışının yeterli olmadığını ifade ediyoruz. Emeklilerimizin beklentilerinin önümüzdeki süreçte de karşılanacağına inanıyoruz. Elbette gönül ister ki daha yüksek artışlar yapılabilsin. Kuşkusuz bütçe imkanları arttıkça çalışanların ve emeklilerin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır."

Bütçe açığının düştüğünü anlatan Kalaycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki süreçte bütçenin bir rahatlığa kavuşacağını ve tüm sosyal toplum kesimlerine gerekli iyileştirmeler, refah artışının sağlanacağını açıkça göstermektedir. Aslında emeklilik sisteminde köklü düzenlemelere ihtiyaç var. Her maaş artışı döneminde memur emeklilikleriyle SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında fark ortaya çıkıyor. Bir defa bu farkı giderecek bir düzenleme yapmalıyız."

Kalaycı, değişik tarihlerde emekli olan emeklilerin gelirleri arasındaki farkların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi en zor etapları geride bırakmış, en çetin süreçleri aşmıştır. Önümüzdeki dönemde kalıcı fiyat istikrarı sağlanacak, bununla birlikte MHP olarak üretim, tasarruf, vergi, harcama, gelir dağılımı, çalışma, eğitim ve tarım gibi temel alanlarda yapısal önlemlerin mutlaka uygulamaya konulması görüşündeyiz." dedi.

"BUGÜN SÖYLEDİĞİ LAFLAR HALK TARAFINDAN DİKKATE ALINMIYOR"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, emekli sayısındaki artışa dikkati çekti. İstedikleri oranda olmayan aylıkları düzeltebilecek gücün AK Parti iktidarında olduğunu söyleyen Erdem, "Bir hatamız, kolay emeklilerle prim yatıranları bir tuttuk. Köklü bir şekilde emekli maaşlarını tekrar masaya yatırıp, insanların ödedikleri prim ve beklentilerini eşitlememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki nöbetlerini anlamlı bulduklarını ifade eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yerel seçimlerde İstanbul Belediyesinin her emekliye 10 bin pazar payı ve maaş farkı vereceğini ifade ettiğini hatırlatırsak, sonradan bunu, 'biz yapıyoruz' deyip de 3-5 bin kişiye verildiğini ifade etmeleri kadar komik bir durum olamaz. İstanbul'da 3 milyon 600 bin emekli var, verilen bu sözlerin hiçbiri tutulmamışken, bugün, 'bunları biz yapacak bir iktidar taliplisi partiyiz' demeleri de halkta bu etkiyi yaratmadığını bilmeleri gerekir. Belediyelerinde maaşları ödeyemezken, asgari ücretin yeterlisinden bahsedip, kendi çalışanlarına o parayı bile veremeyen bir anlayışın belediyelerinde, bugünkü söylediği lafların hepsi halk tarafından dikkate alınmadığını bilmelerini isterim."

Emeklilere verilen hiçbir rakamın onlara layık olmadığını söyleyen Erdem, "Elimizdeki imkanlarla bugün bu şekilde yapacağımız düzenlemenin ileriye dönüp daha ileriki düzenlemelerle tamamlanacağına inanıyorum." dedi.

Komisyonda, CHP'li milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi.

Kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.