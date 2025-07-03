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Ekonomi

En düşük emekli maaşında kritik artış: Yeni rakam komisyondan geçti

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesini öngören madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
En düşük emekli maaşında kritik artış: Yeni rakam komisyondan geçti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yapılan değişikliğe göre, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Komisyonda AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesi doğrultusunda teklifin "yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki tanıyan" hükmünde değişikliğe gidildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak.

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