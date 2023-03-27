En düşük emekli maaşının yıllık maliyeti 120 milyar TL

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Elitaş, komisyona yaptığı sunumda, teklifle muharip gazi aylıklarına yönelik düzenlemeye gidildiğini ifade ederek, Milli Mücadele, Kore Harbi ile Kıbrıs Barış harekatlarına katılarak gazi olan vatandaşlar ile vefat edenlerin dul ve yetimlerine bağlanan şeref aylıklarının sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın dosya bazında asgari ücretin net tutarı olarak eşitleneceğini anlattı.

Üst yargı organları arasında tazminat oranları, ek gösterge gibi haklar konusunda eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiğini aktaran Elitaş, öte yandan teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede enkaz altından can kurtarmak için üstün gayret gösterenlere Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Mustafa Elitaş, 2012 yılı öncesinde fazla ve yersiz işsizlik ödemeleri konusunda vatandaşların zor durumda kalmaması için bir düzenlemeye yer verdiklerini, teklifin yasalaşmasıyla 51 bin kişinin bundan faydalanacağını kaydetti.

- "KAMUDA 60 BİN GEÇİCİ İŞÇİ VAR"



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, teklifle emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarında artışa gidileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiye tutarının 2 bin liraya çıkarılmasının yıllık maliyeti yaklaşık 25 milyar lira. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizi 2023 yılı için 85 milyar lira, yıllık 120 milyar lira civarında. Kamuda 60 bin geçici işçi var. 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında, 9 bine yakın ÇAYKUR tesislerinde, 1520 civarında Türkiye Şeker Fabrikalarında, diğerleri de çeşitli kamu kuruluşlarında bulunuyor."

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını dile getiren Elitaş, geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurumun bunu ilan edeceğini, kadroya alınma konusunda önceliğin kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere verileceğini belirtti.

Elitaş, Sağlık Bakanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar ile üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışanlar arasındaki ücret farkını ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini de söyledi.

