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En düşük iftar menüsü 30 lira

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ramazanda, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

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GENİŞ YELPAZE VAR 

Restoranlarda iftar zamanında çalışanları tatlı bir telaşın aldığını dile getiren Bingöl, kendilerinin oruç tutsa bile önceliklerinin müşterilerinin iftarlarını bir an önce açmalarını sağlamak olduğunu, her zaman hızlı ve sıcak servis yapmak istediklerini söyledi. Ramazan Bingöl, her yıl olduğu gibi bu ramazan için de “Dünyada ve Türkiye’de bu kadar aç varken lüks iftar sofraları israf değil?” ve “Menüler çok pahalı” şeklinde eleştiriler almaya başladıklarını aktardı.Her sektörde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de mekana, çalışan sayısına, lokasyona, menüye ve benzeri konulara göre fiyatların değiştiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti: “Diğer sektörlerde de geniş bir fiyat yelpazesi var. 50 liraya da ayakkabı var, bin liraya da veya 2 liraya da kahve var, 25-30 liraya da... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu iftar menüleri gerçekten bir ihtiyaç... Milyonlarca insanın geçimini sağlayan, yüz binlerce, hatta milyonlarca Müslüman turiste de hitap eden iftar menüleri ekonomik anlamda da canlılığı sağlıyor. Sonuçta sektörün tedarik zinciri de milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Restoranları kapatsak eleştiri konusu eksikler düzelecek mi? İşsizlik artacak, üreticimiz sıkıntıya girecek.”  Bingöl, restoran sahipleri olarak ramazanda her keseye uygun iftar sunmak için çalışmalarını yaptıklarını, ülke ekonomisine değer katmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.  

YOĞUN HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

Bingöl, Türkiye genelindeki restoranlarda istihdam edilen kişi sayısının en az 2 milyon olduğunu söyledi. Bu yıl da ramazan dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde bulunan restoranlarda hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Bingöl, yoğun bir hazırlık içerisinde iftar ve sahurları beklediklerini kaydetti. Her yıl ramazan ayı öncesi ve döneminde lüks iftarların eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Bingöl, restoranların her bütçeye göre alternatif sunduğunu bildirdi. 

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