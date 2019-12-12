Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararının kredi faizlerine nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. En düşük konut kredisini hangi banka veriyor? Aralık ayı güncel konut kredisi faiz oranları nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son üç toplantısında toplam 10 puanlık faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıklayacak.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Ev kredisi sigortalı: 0.99

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.08

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,989'e düşürdüğünü açıkladı.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.