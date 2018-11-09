En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak Enflasyon farkı memur emekli maaşı 2019 Ocak zam oranı kaç

Emekli memur maaş zam oranları açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı memur emekli maaşı 2019 Ocak zam oranı kaç? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu mu? 2019 Emekli memur maaş zammı nasıl hesaplanıyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. En düşük memur emeklisi ve memur maaşları belli oldu! 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya yükseldi. Buna göre en düşük emekli maaşı 2.424 lira 19 kuruş oldu. En düşük memur maaşı ise 3 bin 532 lira 78 kuruşa çıktı. Bu rakamlar Kasım ve Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz haftalarda Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı değişecek. Enflasyon zam oranlarına göre 2019 yılında emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranları ile ilgili son dakika açıklamalar ve hesaplamalar star.com.tr'de.

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Yüzde 12.26 çıkan 4 aylık enflasyona göre memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya yükseldi. Tüm emeklilerin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranında belirleyici olacak.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memur emeklilerinin de alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Toplu sözleşmede, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması halinde fark verileceği karara bağlanmıştı. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre 2 bin 424 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 274 lira 32 kuruş artış görünüyor.

Enflasyon tahminleri de zam oranının ipuçlarını veriyor. 2019 yılı programına göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2018'in ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 13.12 olabileceği yönünde. Bu tahmine göre ise memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.62'ye ulaşabilecek.

4 FARKLI HESAP



4 aylık enflasyona göre: % 8.76 fark % 4 zam

2019 programındaki yüzde 10.65'lik enflasyon tahminine göre: % 7.15 fark % 4 zam

Merkez Bankası'nın yüzde 13.12'lik enflasyon tahminine göre: % 9.62 fark % 4 zam

Beklenti anketindeki yüzde 13.78'lik enflasyon tahminine göre: % 10.28 fark % 4 zam



SIFIR ÇIKSA BİLE FARK KESİN



Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.



MAAŞLAR DEĞİŞTİ



4 Aylık enflasyon oranına göre de memur emeklilerinin ve memurların taban maaşları da değişmiş oldu. Buna göre en düşük memur maaşı Temmuz 2018'de 3 bin 133 lira olarak açıklanmıştı. 4 aylık enflasyona göre yeni en düşük memur maaşı 3 bin 532 lira 78 kuruşa çıkıyor. En düşük Emekli sandığı emeklisi maaşı ise Temmuz 2018'deki zamla 2.149 lira 87 kuruş olmuştu. 4 aylık enflasyona göre ise bu maaşlar 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.

EMEKLİYE 6 FARKLI ZAM!



Önümüzdeki dönemde emeklileri bekleyen 6 farklı zam var. Ocak'ta tüm emeklilerin geliri yükselecek. Bazı emekliler için de ekstra artışlar devreye girecek. İşte yeni zamlar:



Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak.



Programdaki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.65 olacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.



Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak. Böylece zam yüzde 11.15 ya da 14.28'e ulaşacak.



Ocak'ta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek.



Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.



Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.



Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.



Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3.600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artacak.

Ek gösterge artışından memur emeklileri de yararlanacak. 1.5 milyon kişinin yüzü gülecek.

EK ÖDEME YÜKSELİYOR

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

En düşük memur maaşı 3500 lirayı aşacak



Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da ekleniyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL olacak.

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.



ENFLASYON FARKI ALINACAK



Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dâhil 3.133 TL’ye yükselmişti. Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon düşerse oran düşecek, yükselirse zam yapılacak.



3 OCAK’TA NETLEŞECEK



Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, ekimde gerçekleşen 4 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Net oran 3 Ocak’ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası kesinleşen temmuz-aralık altı aylık enflasyonuna göre belli olacak.



OCAK AYININ ZAM MİKTARI 1743 TL’YE KADAR ÇIKABİLİR



Aralık ayında kesinleşecek altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerinin zam oranı belli olacak. Ekim ayı enflasyon verisi sonrası bugün ortaya çıkan orana göre ise memur ve emeklilerine yüzde 12.32 oranında zam yapılması söz konusu. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ekim ayı enflasyonuyla beraber 4 aylık enflasyon oranına göre ocakta bu tutar 2.414 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 264 TL zam alacak. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.518 TL’ye yükselecek. Yani en düşük memur maaşı 385 TL zamlanmış olacak. Halen görevde olan memurların zam miktarı 1.743 TL’ye kadar çıkacak.



DİĞER AYLIKLARDA DA ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK



3 Ocak tarihinde enflasyon oranı açıklanınca 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zam oranı netleşecek. Diğer yandan 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları zamlanacak. Dolayısıyla toplamda 2.2 milyon kişinin aylıklarına yüzde 12.32 oranında zam yapılacak.

Memur emeklisi ve SSK Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Merkez Bankası’nın tahminine göre, ocakta maaş artışı yüzde 13.12 olacak. Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur’luların gözü ocak zammında. Emeklilerin zam oranını, 2018’in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon belirleyecek. Yıllık enflasyon YEP hedefine uyumlu olarak yüzde 20.8 artarsa, yılbaşında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 11.15 oranında zam yapılacaktı. Fakat şimdiden Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 24.52 oldu. En düşük memur maaşının zammı 349 TL'den fazla olacak.

2018'in 2.yarısında enflasyon oranı belli oldu! 2018'in 2. yarısında ilk 4 ayda enflasyon yüzde 12,26 oldu. Buna göre memurlar yüzde 3,5 zammın yanında aşan miktarda enflasyon zammı alacak. Şu anda memurlar için yüzde 8,76 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı



TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı





TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.

2018'in 2. yarısında enflasyon oranı belli oldu. Oluşan tabloda memur maaşlarında ne kadar zammın oluşacağı merak ediliyor.



2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır. 2018 Haziran ve 2019 Ocak endeksi arasındaki fark yüzde 3,5'u aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, 2019 Programı´ndaki tahmine göre yüzde 10.65, beklenti anketine göre ise yüzde 13.78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak.



Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacaktı. Fakat şimdiden yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 oldu.



YEP ile uyumlu yıl sonu rakamı gelirse memur maaşları toplamda yüzde 11.15 oranında zamlanmış olacaktı. Enflasyon farkı zammıyla birlikte ocak ayında en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecekti.



ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK



Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecekti. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacaktı.



3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL’ye yükselmişti.

En yüksek emekli aylığı kaç lira?



Bu maaş söz konusu tahmine göre bin 155 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira.

SSK Bağ-Kur emeklilik zam oranı



Bu maaş da artış yüzde 13.12 olursa 5 bin 534 liraya ulaşacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.

2018 Ekim ayı enflasyon oranı



TUİK tarafından Pazartesi günü 2018 Ekim ayı enflasyon oranı açıklanacak. Oran sonrası gözler hükumete çevrilecek.

2019'da emeklilerin maaşı artacak. Enflasyon artışına ek, maaşı düşük olan emekliler, seyyanen ve ek ödeme zammı alacak. 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak.

Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor.



Ocakta 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artırılması için emeklilerden yoğun talep geliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; şu an maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?



Örneğin; Haziran'da net maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira yatırılıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183 lira 40 kuruş (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından 80 liradan 87 lira’ya (2.183,40 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira geçti.

İşte 5 zam oranı ihtimali:

1- Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

2- Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.

3- Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

4- Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.

5- Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

2019 EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?



Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de zamlı aylık üzerinden hesaplama yapılacağından ek ödeme tutarları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Bu durumda bin 264 liranın altındaki maaşlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 ek ödeme verilecek.

HANGİ MAAŞI ALAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?



1.000 maaşı olan şuanda 50 TL alıyor % 8 olursa 80 TL % 9 olursa 90 TL ek ödeme alacak.

1.200 maaşı olan şuanda 48 TL alıyor % 8 olursa 96 TL % 9 olursa 108 TL ek ödeme alacak.

1.400 maaşı olan şuanda 56 TL alıyor % 8 olursa 112 TL % 9 olursa 126 TL ek ödeme alacak.

1.600 maaşı olan şuanda 64 TL alıyor % 8 olursa 128 TL % 9 olursa 144 TL ek ödeme alacak.

1.800 maaşı olan şuanda 72 TL alıyor % 8 olursa 144 TL % 9 olursa 162 TL ek ödeme alacak.

2.000 maaşı olan şuanda 80 TL alıyor % 8 olursa 160 TL % 9 olursa 180 TL ek ödeme alacak.

2.200 maaşı olan şuanda 88 TL alıyor % 8 olursa 176 TL % 9 olursa 198 TL ek ödeme alacak.

2.400 maaşı olan şuanda 96 TL alıyor % 8 olursa 192 TL % 9 olursa 216 TL ek ödeme alacak.

2.600 maaşı olan şuanda 104 TL alıyor % 8 olursa 208 TL % 9 olursa 234 TL ek ödeme alacak.

2.800 maaşı olan şuanda 112 TL alıyor % 8 olursa 224 TL % 9 olursa 252 TL ek ödeme alacak.

3.000 maaşı olan şuanda 120 TL alıyor % 8 olursa 240 TL % 9 olursa 270 TL ek ödeme alacak.

3.200 maaşı olan şuanda 128 TL alıyor % 8 olursa 256 TL % 9 olursa 288 TL ek ödeme alacak.

3.400 maaşı olan şuanda 136 TL alıyor % 8 olursa 272 TL % 9 olursa 306 TL ek ödeme alacak.

3.600 maaşı olan şuanda 144 TL alıyor % 8 olursa 288 TL % 9 olursa 324 TL ek ödeme alacak.

3.800 maaşı olan şuanda 152 TL alıyor % 8 olursa 304 TL % 9 olursa 342 TL ek ödeme alacak.

4.000 maaşı olan şuanda 160 TL alıyor % 8 olursa 320 TL % 9 olursa 360 TL ek ödeme alacak.

4.200 maaşı olan şuanda 168 TL alıyor % 8 olursa 336 TL % 9 olursa 378 TL ek ödeme alacak.

4.400 maaşı olan şuanda 176 TL alıyor % 8 olursa 352 TL % 9 olursa 396 TL ek ödeme alacak.

4.600 maaşı olan şuanda 184 TL alıyor % 8 olursa 368 TL % 9 olursa 414 TL ek ödeme alacak.

4.800 maaşı olan şuanda 192 TL alıyor % 8 olursa 384 TL % 9 olursa 432TL ek ödeme alacak.