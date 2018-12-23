En duyarlı market

Migros, engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği ‘Engelsiz Mağaza’ konsepti 50 ilde 200 mağazaya yayıldı. Proje kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atılıyor. Örneğin mağazalarda işaret dili bilen çalışanlar bulunuyor. Tüm reyonlar tekerlekli sandalyenin geçebileceği şekilde tasarlanmış… Engelsiz Mağazalarda engelli ve yaşlı müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor. Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Migros’un hedeflerini ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

2018 yılı Migros için nasıl geçiyor?

Migros, 2018’in ilk dokuz ayında konsolide satışlarını yüzde 21.8 oranında artırarak satışlarını 13.8 milyar TL’ye ulaştırdı. Türkiye’nin 81 iline yayılan mağazalarının sayısı Aralık 2018 itibariyle 2 bin 59’a yükseltti. Türkiye’deki hanelerin yüzde 85’i Migros müşterisi haline geldi. Türkiye çapındaki mağazaları ve bölge direktörlüklerine yıl içerisinde 6.500 yeni istihdam sağladı. Türkiye’deki en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakende olmayı sürdürdü. 2019 yılında da yatırımlarımız devam edecek.

Grup bünyesinde, engelli bireylere yönelik olarak hayata geçen projeleriniz dikkat çekiyor, bu konuyu açar mısınız?

2017 yılında başlattığımız ‘Engelsiz Mağaza’ proje 50 ilde 200 mağazaya yayıldı. Bu projeyi tüm Türkiye’ye yayma hedefindeyiz. Proje kapsamında engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Örneğin bu konseptli mağazalarımızda işaret dili bilen ve yakasında işaret dilini bildiğini gösteren rozet bulunan en az bir çalışan bulunuyor. Engelsiz Mağazalarda engelli ve yaşlı müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

Yalnızca engelliler için değil, yaşlı ve hamileler için de uygulamalarınız var sanırım…

Mağazalarda birer adet tekerlekli sandalye bulunuyor ve tüm reyon aralıkları tekerlekli sandalyenin geçebileceği aralık olan en az 90 cm olarak düzenleniyor. Mağazanın kasalarından en az biri tekerlekli sandalye geçişine uygun aralıkta kurulup engelli, yaşlı ve hamile müşterilerin kullanımına öncelikli olarak belirleniyor. Mağaza giriş alanı gerek duyuluyorsa rampa ve tutunma demiri ile destekleniyor.

Markete gelemeyenler için bir uygulamanız var mı?

Migros Sanal Market web sitesi ve mobil uygulamasını bulunuyor. Burası da görme engelli müşterilerinin kullanımına uygun hale getirdi. Görme engellilerin bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerinde kullandıkları ekran okuyucu programlarla uyumlu olarak çalışan Migros Sanal Market, ürün siparişinden adrese teslim olana kadar hızlı ve kolay alışveriş imkanı sunuyor.

ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ