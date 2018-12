En duyarlı market

100 MİLYON TL YATIRIMLA ET TÜKETİMİNİ 3’E KATLADI

Migros Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ilk 10 et işleme tesisi içinde yer alan MİGET’e bugüne kadar 100 milyon liralık yatırım yaptı. Yıllık 62 bin ton kapasiteye sahip üretim üssü her gün 81 ile taze et sağlıyor. Toplamda 41 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren MİGET, Migros mağazalarının tüm et ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’deki her 4 aileden biri bu tesiste üretilen etleri tüketiyor.

GÜNLÜK TAZE ET

Migros bu kapsamda yaptığı yatırımlar ile et satışlarını 5 yılda 3 kat artırdı. MİGET’ten çıkan etler mağazalara gönderilmek üzere soğuk zincir kırılmadan araçlara alınıyor. Bundan sonraki süreçte de ürün güvenlik zincirini korumak için; sevkiyat araçları, mağazalardaki depolar ve soğuk dolapların sıcaklıkları anlık olarak, uzaktan izleme takip sistemine kaydediliyor. Bu tesiste üretilen her bir paket geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması için kodlanıyor. Son teknoloji ile yürüttüğümüz bu süreçler, müşterilerimize en taze ve güvenilir eti ulaştırmak için her gün tekrarlanıyor. Bu sayede tüketicin sofrasına en sağlıklı şekilde ulaştırılmış oluyor.