‘En İyi Fintech Girişimcileri' ödüllerini aldı

Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Demoday ile tamamlandı. Fintech alanında ön kuluçka aşamasındaki girişimcilere yönelik olarak düzenlenen ve girişimcilik ekosistemine değer katan projeleri desteklemeye yönelik önemli bir adım olan VK Boost'ta, seçilen 9 girişim, 9 ay süresince Teknopark İstanbul ve Vakıf Katılım'ın bilgi, deneyim ve altyapı imkanlarından yararlandı.

Program sonunda düzenlenen Demoday etkinliğinde girişimciler bu 9 aylık çalışmalarının ürünü olan projelerini jüriye sundular. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimciler ödüllendirildi.

PAYLİSHER ÇALIŞMASI BİRİNCİ OLDU

Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bütün ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol'un katılımıyla gerçekleşen Demoday'de Paylisher çalışmasıyla birincilik elde eden Süleyman Aydın 80.000 TL, CodeThreat girişimiyle ikinciliği göğüsleyen Serhan Öztuna 60.000 TL ve OnFlow Finance çalışmasıyla üçüncü olan Karan Kayaturan de 50.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bütün törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Girişimciliğin öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren inisiyatifleri desteklemek bizler için çok önemliydi. Zira Fintech girişimleri yalnızca teknoloji ve finans dünyasını bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda bireylerin ve kurumların finansal sistemlere erişimlerini kolaylaştırarak adil ve tabana yaygın bir şekilde entegre olmasına olanak sağlıyor.

Teknopark İstanbul'un değerli iş birliği ile gerçekleşen "VK Boost" programımız bu yolda atılan değerli bir adım. Bugün burada birbirinden parlak fikirleri olan girişimcilerimizin uzun ve özverili çalışmaları sonucunda oluşturdukları heyecan verici projeleri dinlemek bizleri gururlandı. Bir kez daha ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu bizlere gösterdi. Tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Vakıf Katılım olarak finansal sistemleri daha verimli ve kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olan girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ise konuşmasında, "Teknopark İstanbul olarak, ülkemizin teknoloji tabanlı kalkınmasında girişimciliğin itici gücüne yürekten inanıyoruz. VK Boost Girişim Hızlandırma Programı, sadece bir hızlandırma süreci değil; aynı zamanda teknolojiye dayalı bir geleceği inşa edecek girişimcilerin güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan stratejik bir platformdur. Bugün burada tanık olduğumuz başarı hikâyeleri, Teknopark İstanbul'un inovasyona ve girişimcilik ekosistemine duyduğu inancın somut birer göstergesidir. Yerli çözümlerin küresel pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için sağladığımız her destek, aslında ülkemizin teknolojik bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır. Vakıf Katılım ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği, sektörler arası sinerjinin ne kadar değerli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu. Programa katılan tüm girişimcileri tebrik ediyor, bu yolculuğun onlar için yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

VK Boost Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem başvurularıyla finansal teknoloji alanındaki girişimcileri desteklemeye devam ederek, finans sektöründeki teknoloji üretimine katkı sağlamayı sürdürecek.