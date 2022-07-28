En saf doğal gaz rezervi! Tam 83 milyar metreküp

Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.

"Petrol ve Gaz" gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan "Şerepli" kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.

Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi.

Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor.

Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı.

DOĞAL GAZ KUYUSU KAPATILACAKTI

Başkent Aşkabat'ta düzenlenen "Türkmenistan'ın petrol ve doğal gazı" başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.

Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.

Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.