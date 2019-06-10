En tatlı ihracat
Gaziantep’te doğan ve çikolata, bisküvi, kraker, kek, şeker ve lokum üretimi yapan Şölen, bugün 120 ülkeye ürün satar hale geldi. Şölen CEO’su Elif Çoban “Yılın ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 21 artırdık. Amerika’dan Maldivler’e kadar ihracat yapıyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
30 yıl önce Gaziantep’te kurulan Şölen Çikolata, bugün 120 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Yıllık 330 bin ton üretim kapasitesi bulunan marka, 2018 yılını 1.3 milyar TL ciro ile kapadı. 2.300’den fazla kişiye istihdam sağlayan Şölen, Türk çikolatasını dünyada markalaştırmak adına var gücüyle çalışıyor. Şölen CEO’su Elif Çoban “Şölen, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Amerika, Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere’de bölge ofisleri; Levant Bölgesi, Kanada, Çin Latin Amerika’da bölge müdürlükleri bulunuyor. İhracatımız da 2019 ilk çeyrekte yüzde 21 büyüdü” dedi.
Şölen ne zaman ve nasıl kuruldu?
Şölen’i Gaziantep’te 1989 yılında 50 kişilik bir ekiple günlük 10 ton üretim kapasitesi olan 2 bin metrekarelik bir alanda kurduk. Daha sonra İstanbul’daki fabrikamızı açtık. Son olarak da Gaziantep’teki Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nı faaliyete alarak Gaziantep’teki diğer tesislerimizi de buraya taşıdık. Kuruluşumuzdan bir süre sonra ihracatta büyük bir ivme kazandık. Sonrasında ise tüm markalarımız için pazarlama, ürün yönetim ve reklam çalışmalarımızı derinleştirdik. Bugün Şölen, Belçika’dan Japonya’ya ihracat yapan önemli bir üretici konumuna geldi. Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi dünya çapında başarıya ulaşmış markaları bünyemizde bulunduruyoruz. 2018 yılı itibariyle 30 ülkede 10 binden fazla mağazası bulunan Lidl’ın international tedarikçisi olduk. Kendi sektörümüzde Türkiye’den tek uluslararası firma olma özelliğini taşıyoruz. Amerika pazarına özel olarak tasarlanan kutusuyla Biscolata Mood ürünümüz, Amazon.com’da satışa sunuluyor.
Üretim nerede yapılıyor? Fabrika kapasite ve çalışan sayısı gibi bilgiler….
‘Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’ olarak anılan Gaziantep’teki ve İstanbul’daki tesislerimizle üretimimizi sürdürüyoruz. Toplam 210 bin metrekarelik alanda yıllık 330 bin ton üretim kapasitemiz bulunuyor. 2018 yılını 1 milyar 300 bin TL ciro ile kapattık. 2 bin 300’den fazla çalışanımız bulunuyor.
İhracatla ilgili neler söylersiniz, kaç ülkeye ulaşıyor? Ne kadar ihracat yapılıyor?
Şölen, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Amerika, Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere’de bölge ofisleri; Levant Bölgesi, Kanada, Çin Latin Amerika’da bölge müdürlükleri bulunuyor. İhracatımız da 2019 ilk çeyrekte yüzde 21 büyüdü.
Yeni yatırım planları var mı?
Bizim işimizi ileri noktalara taşımamızı sağlayan ana stratejimiz yeni bakış açılarına, fikirlere açık olmamız ve cesaretimizdir. Bulunduğumuz pazarları yakından takip ediyoruz. Bu nedenle de kendimize her zaman nasıl farklılık yaratabileceğimizi soruyoruz ve kesintisiz yatırım yapıyoruz. 2020 yılında kapasite artışını destekleyecek yeni hat yatırımları planlıyoruz.
Kilosu 30 TL altında olan ürüne dikkat
- Çikolata alırken öncelikle ürünün markasına, güvenirliğine dikkat edin.
- Kilogram fiyatı 30 TL’nin altında olan ürünlerin taklit veya kalitesiz çikolata olması olasılığı çok yüksektir.
- Gerçek çikolata çok önemli. Çok ucuz ve merdiven altı çikolataları gerçek çikolata ile karıştırmayın.
- Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir, gerçek çikolatadan aldığınız kakao lezzetini alamazsınız.
- Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olmasıdır.
- Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin.
- Gerçek çikolatanın tadı homojendir, kendine özgü aromasının ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekir. Ağızda metal tadı olmamalı ve ağız içinde yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır.
- Tadı acı olan çikolataları almayın, ürünün taze olmadığının işaretidir.
- Çikolatanın ambalajlı olmasına özen gösterin. Ambalajsız, üreticisini bilmediğiniz ürünlerden uzak durun.
Bayram için ek 6.500 kişiye iş verdi
Bayram nedeniyle özel bir hazırlığınız oldu mu?
15 marka ve 66 farklı lezzet ile bu bayramın çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markasıyız. 2018 yılında hediyelik çikolata pazarı yüzde 13.8 büyürken, Şölen yüzde 32.7 büyüme elde etti. Bu başarıda Şölen’in cesaretle attığı adımların payı var. Ayrıca lezzeti estetikle de buluşturduk. Şık, fark yaratan ambalajları ile Milango, Octavia, Matmazel, Lokkum gibi ürünlerin çok tercih edildiğini gördük. Bu bayram ürünlerimiz için özel olarak çevreci kese kağıtları hazırladık. Bayram dönemlerinde tüketicilerimize ulaşmak için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Tesislerimizdeki çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak bayram döneminde 50 bini aşkın satış noktasında 6.500 kişilik ek istihdam yaratıyoruz.
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