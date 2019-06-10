En tatlı ihracat

30 yıl önce Gaziantep’te kurulan Şölen Çikolata, bugün 120 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Yıllık 330 bin ton üretim kapasitesi bulunan marka, 2018 yılını 1.3 milyar TL ciro ile kapadı. 2.300’den fazla kişiye istihdam sağlayan Şölen, Türk çikolatasını dünyada markalaştırmak adına var gücüyle çalışıyor. Şölen CEO’su Elif Çoban “Şölen, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Amerika, Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere’de bölge ofisleri; Levant Bölgesi, Kanada, Çin Latin Amerika’da bölge müdürlükleri bulunuyor. İhracatımız da 2019 ilk çeyrekte yüzde 21 büyüdü” dedi.

Şölen ne zaman ve nasıl kuruldu?

Şölen’i Gaziantep’te 1989 yılında 50 kişilik bir ekiple günlük 10 ton üretim kapasitesi olan 2 bin metrekarelik bir alanda kurduk. Daha sonra İstanbul’daki fabrikamızı açtık. Son olarak da Gaziantep’teki Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nı faaliyete alarak Gaziantep’teki diğer tesislerimizi de buraya taşıdık. Kuruluşumuzdan bir süre sonra ihracatta büyük bir ivme kazandık. Sonrasında ise tüm markalarımız için pazarlama, ürün yönetim ve reklam çalışmalarımızı derinleştirdik. Bugün Şölen, Belçika’dan Japonya’ya ihracat yapan önemli bir üretici konumuna geldi. Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi dünya çapında başarıya ulaşmış markaları bünyemizde bulunduruyoruz. 2018 yılı itibariyle 30 ülkede 10 binden fazla mağazası bulunan Lidl’ın international tedarikçisi olduk. Kendi sektörümüzde Türkiye’den tek uluslararası firma olma özelliğini taşıyoruz. Amerika pazarına özel olarak tasarlanan kutusuyla Biscolata Mood ürünümüz, Amazon.com’da satışa sunuluyor.

Üretim nerede yapılıyor? Fabrika kapasite ve çalışan sayısı gibi bilgiler….

‘Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’ olarak anılan Gaziantep’teki ve İstanbul’daki tesislerimizle üretimimizi sürdürüyoruz. Toplam 210 bin metrekarelik alanda yıllık 330 bin ton üretim kapasitemiz bulunuyor. 2018 yılını 1 milyar 300 bin TL ciro ile kapattık. 2 bin 300’den fazla çalışanımız bulunuyor.

İhracatla ilgili neler söylersiniz, kaç ülkeye ulaşıyor? Ne kadar ihracat yapılıyor?

Şölen, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Amerika, Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere’de bölge ofisleri; Levant Bölgesi, Kanada, Çin Latin Amerika’da bölge müdürlükleri bulunuyor. İhracatımız da 2019 ilk çeyrekte yüzde 21 büyüdü.

Yeni yatırım planları var mı?

Bizim işimizi ileri noktalara taşımamızı sağlayan ana stratejimiz yeni bakış açılarına, fikirlere açık olmamız ve cesaretimizdir. Bulunduğumuz pazarları yakından takip ediyoruz. Bu nedenle de kendimize her zaman nasıl farklılık yaratabileceğimizi soruyoruz ve kesintisiz yatırım yapıyoruz. 2020 yılında kapasite artışını destekleyecek yeni hat yatırımları planlıyoruz.