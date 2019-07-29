En ucuz konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi düştü mü son dakika faiz oranları nasıl? soruları tüm ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Ev sahibi olmak isteyipte kredi kullanacak olanlar konut kredi faizlerinde indirim yapılmasını bekliyorlar. Geçen hafta yapılan Merkez Bankası faiz indiriminden sonra gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, VakıfBank'ın güncel faiz oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KONUT KREDİSİ DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

VAKIFBANK

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,5 belirlendi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

AKBANK

Akbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

29 Temmuz konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında en uygun konut kredisi veren bankalar aylık yüzde 1,49 faiz oranı ile Vakıfbank ve yine aylık yüzde 1,49 faiz oranı ile Akbank yer alıyor.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.